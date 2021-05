Skriniar: “Conte ha enormi meriti. Quando eravamo primi, non voleva che parlassimo di scudetto”

Milan Skriniar, difensore dell‘Inter, in un’intervista a Sport Aktuality, si è soffermato anche su Antonio Conte, elogiando il suo lavoro. “Quanti meriti ha? Enormi. Ha una visione di ciò che vuole e la ottiene. Ha vinto molto anche nei club precedenti, ora ha vinto lo scudetto con l’Inter. Sotto la sua guida, tutto funziona alla perfezione nella squadra. Nella sua prima stagione siamo arrivati ​​in finale di Europa League e in Serie A siamo arrivati ​​secondi alle spalle della Juventus. Nel secondo anno abbiamo già conquistato lo scudetto. Anche quando eravamo primi, Conte non voleva che parlassimo di scudetto. Soprattutto fuori dallo spogliatoio. Conte sottolineava il fatto che dovevamo guardare esclusivamente a noi stessi, alle nostre partite, alle prestazioni e ai risultati. Ci siamo detti nello spogliatoio che stavamo cercando di conquistarlo, ma non doveva uscire fuori attraverso le dichiarazioni. Da nessuna parte abbiamo detto che eravamo nettamente favoriti per vincere, che eravamo i migliori. Anche questo ci ha aiutato ad avere successo”.

FOTO: Twitter Inter