Skriniar: “Con Conte si possono vincere dei trofei”

Il difensore centrale dell’Inter, Milan Skriniar, ha rilasciato alcune dichiarazioni dal ritiro della Nazionale slovacca. Queste le sue parole, riportate da FCInter1908.it: “Siamo riusciti a conquistare la Champions ma la fine del campionato è stata tosta. Il quarto posto va bene, ma avremmo potuto fare meglio. Purtroppo, come l’anno scorso, non siamo riusciti ad evitare la crisi e abbiamo perso punti. Conte? Non l’ho ancora incontrato ma con i suo arrivo ci saranno nuove sfide e aspettative. Lui e l’Inter possono vincere dei trofei”.

Foto: spherasports.com