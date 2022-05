Skriniar ai tifosi: “Ci vediamo il prossimo anno ancor più forti e determinati”

L’amarezza per la mancata vittoria dello scudetto è ancora tanta, ma l’Inter vuole andare avanti e proiettarsi alla prossima stagione. A suonare la carica ci pensa Milan Skriniar che su Instagram dedica un post ai tifosi nerazzurri: “Grazie a tutti voi per il vostro incredibile supporto durante tutta la stagione. Ora testa alla nazionale e poi tempo per recuperare le forze, energie. Ci vediamo l’anno prossimo ancora più forti e più determinati”

Foto: Twitter Inter