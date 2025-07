Skriniar, addio al PSG: è pronto a tornare al Fenerbahçe

28/07/2025 | 11:49:52

Milan Skriniar è pronto a chiudere la sua parentesi al Paris Saint-Germain. Dopo sei mesi in prestito al Fenerbahçe, il difensore slovacco è a un passo dal trasferimento a titolo definitivo in Turchia. Come riportato da L’Équipe, l’accordo tra i due club è in fase avanzata e dovrebbe chiudersi attorno ai 10 milioni di euro.

Foto: insta skriniar