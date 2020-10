Skov Olsen esce in barella. Il Bologna teme per il suo gioiello

Andreas Skov Olsen rischia di dover frenare di botto la sua crescita esponenziale registrata nelle prime giornate di serie A. Il talento del Bologna, che Sinisa Mihajolovic sta schierando con continuità al posto di Orsolini, è uscito in barella al termine di Islanda-Danimarca. Negli ultimi istanti di gioco un avversario gli è franato addosso l’ala rossoblù non è stato più in grado riprendere il match. «Non è stato bello vederlo così sofferente mentre usciva dal campo sulla barella – ha evidenziato il ct danese Kasper Hjulmand al termine della gara ai media danesi – So che avrebbe fatto degli accertamenti, ma era dolorante alla schiena».

Foto: Bologna Twitter