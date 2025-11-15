Skorupski: “Vorrei arrivare a giocare fino ai 40 anni. Sarebbe bello chiudere la carriera a Bologna”

15/11/2025 | 21:10:05

Lukasz Skorupski, portiere del Bologna, ha parlato a Repubblica, dove ha approfondito il tema legato al suo futuro: “Vorrei andare avanti più che posso, la mia famiglia sta benissimo a Bologna, siamo una squadra speciale, la società è sana. Ripeto che vorrei chiudere la mia carriera qui, è la mia seconda casa. Punto ad arrivare a 40 anni, sapendo che magari non lo farò da titolare. Quest’anno sono sicuro che faremo grandi cose”.

È diventato sempre di più un portiere che porta punti. “Mi fa piacere che lo pensiate in molti. Io non mi sono mai arreso anche quando non giocavo come volevo e mi ripetevo che col lavoro duro ce l’avrei fatta: ora ho raggiunto il livello cui avevo sempre mirato. Un buon portiere deve fare almeno una decina di punti all’anno. Anno scorso ne ho fatti tanti”.

Dopo i 30 anni è sembrato diventare più maturo. “L’esperienza mi ha aiutato a fare uno scatto di mentalità. La testa conta tanto. Sono più tranquillo. Se faccio un errore me lo dimentico subito. Prima ci rimuginavo sopra e così ne arrivava un altro. Sono migliorato anche grazie ai miei preparatori, Siciliano e Rosati”.

Foto: Instagram Bologna