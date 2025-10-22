Skorupski: “Voglio diventare una bandiera del Bologna. A Bucarest abbiamo solo un risultato”

22/10/2025 | 20:57:14

Skorupski ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’FCSB: “Sono a Bologna da molti anni ormai. La mia famiglia sta bene qui, mi sento parte di questo progetto e mi piacerebbe chiudere la carriera in rossoblù. Non so quanto tempo mi rimanga da giocare: ho firmato fino al 2027, ma se continuerò a rendere bene non escludo un ulteriore prolungamento. È bello che nel calcio si parli ancora di bandiere, e io vorrei esserlo per il Bologna. Credo che stiamo ritrovando il nostro livello. In campionato lo abbiamo già dimostrato con la vittoria su un campo difficile come quello del Cagliari. Ora serve continuità e arrivare alla prima vittoria in Europa League. È il momento giusto: dobbiamo restare umili, consapevoli del nostro valore e dimostrarlo con i fatti”.

Foto: Instagram Bologna