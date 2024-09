Skorupski specialista dei rigori: 13 parati in nove stagioni. Solo Consigli ha fatto meglio

Il Bologna è tornato a calcare i campi della Champions dopo oltre 60 anni. E dopo 4′ è subito Lukas Skorupski a rendersi protagonista con il rigore neutralizzato a Sudakov. E il conteggio dei rigori parati del portiere polacco è salito a 13. Un numero, questo, come riporta La Gazzetta dello Sport, che riguarda la Serie A e le varie competizioni europee a cui il polacco ha preso parte, non solo con i rossoblù, ma anche con Roma ed Empoli. Dunque a partire dalla stagione 2014/2015. Nello stesso lasso di tempo, prendendo in considerazione le medesime competizioni, fra i portieri del calcio italiano solo Andrea Consigli con 14 ha fatto meglio.

Foto: Instagram Bologna