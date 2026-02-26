Skorupski salva il Bologna. Ottimo Brann (che però è in 10) nei primi 45 minuti
Primo tempo di enorme sofferenza per il Bologna al Dall’Ara, nella gara di ritorno dei playoff di Europa League. I padroni di casa sono 0-0 contro il Brann, ma devono ringraziare il portiere Skorupski.
Parte meglio il Brann che spaventa il Bologna nelle fase iniziali. Serve tutto il repertorio del portiere polacco a salvare i rossoblù. Al 38′, però, cambia la gara. Fallo di Sorensen molto duro, il giocatore viene espulso. Ma il Brann ha ancora una chance clamorosa. Conclusione a giro dell’attaccante norvegese, miracolo clamoroso di Skorupski. Tre palle gol clamorose per gli ospiti, Skorupski tiene a galla gli emiliani.
Foto: sito Bologna