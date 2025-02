Skorupski: “L’obiettivo è tornare in Europa. Felice di non aver preso gol”

Lukasz Skorupski, portiere del Bologna, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro il Como.

Queste le sue parole: “Cerco di fare sempre del mio meglio, sono contento per la squadra. I nostri tifosi sono sempre grandi, si meritano questa vittoria, speriamo di continuare così”.

Quanto è difficile restare concentrato fino alla fine senza subire tiri?

“Ci vuole tanta concentrazione per tutti i 90 minuti, Nico Paz ha tirato molto bene e sono stato pronto. Sono molto contento di aver aiutato la squadra, volevamo un clean sheet che mancava da un po’ di tempo”.

Dove volete arrivare? “Il nostro obiettivo è tornare in Europa, dove arriveremo lo vedremo ma siamo sulla strada giusta. Il nuovo staff sta facendo un grande lavoro, se continuiamo così ci toglieremo grandi soddisfazioni anche quest’anno”.

C’è stato un momento preciso in cui avete svoltato? “All’inizio eravamo un po’ in difficoltà perché mister Italiano ha cambiato un po’ gioco, piano piano lo abbiamo capito e adesso stiamo vedendo i risultati, in questa squadra c’è tanta qualità e possiamo tornare in Europa”.

Foto: Instagram Bologna