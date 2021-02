Skorupski: “La Lazio gioca la Champions, però oggi abbiamo vinto noi”

In copertina nel 2-0 del Bologna sulla Lazio c’è senza dubbio Lukasz Skorupski, capace di parare un rigore a Ciro Immobile e non solo, queste le sue dichiarazioni a Sky Sport dopo il triplice fischio: “Stiamo lavorando sui rigori, guardiamo video. Ho aspettato fino alla fine, poi sono andato dove ha calciato e l’ho parato. Poi nella ripresa ho fatto un salvataggio ma è stata brava la squadra a conquistare 3 punti importanti per la classifica facendo due gol. Per me la buona notizia è aver tenuto la porta inviolata, per la squadra i 3 punti. Sono due cose importanti, siamo strafelici e andiamo avanti così.

Non avevamo mai battuto una grande? Questa vittoria ci dà una bella carica, loro sono una grande squadra che gioca la Champions League, ma oggi abbiamo vinto noi”.