Skorupski: “Abbiamo cambiato modo di difendere. Anche con l’Inter vogliamo mantenere la porta inviolata”

Lukasz Skorupski, portiere polacco del Bologna, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro l’Inter. Ecco le dichiarazioni dell’estremo difensore: “Abbiamo cambiato modo di difendere, penso che quest’anno subiremo meno gol. In difesa quest’anno siamo veramente un bel gruppo e ogni qual volta uno fa qualcosa di buono, c’è un’esultanza. Penso che andando avanti così potremo fare qualcosa di buono. In più aiuta molto l’essere sempre gli stessi: ci conosciamo meglio e questo ci facilita. Per ora siamo riusciti a mantenere la porta inviolata per due partite, speriamo di continuare”.

Foto: Sito ufficiale Bologna