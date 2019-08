Siviglia, ufficiale l’arrivo di Rony Lopes. La nota

Tramite i propri canali ufficiali, il Siviglia ha ufficializzato l’acquisto di Rony Lopes dal Monaco, nell’ambito dell’operazione che ha portato Ben Yedder in Francia . Il giocatore portoghese classe 1995, negli ultimi due anni ha segnato 21 gol e fatto 14 assist con la maglia del Monaco. Ora per lui una nuova avventura in Andalusia. Questa la nota ufficiale del club spagnolo:“Il Sevilla FC e AS Monaco hanno raggiunto un accordo per il giocatore Marcos Paulo Mesquita Lopes, che diventa il nuovo giocatore del Siviglia insieme per le prossime cinque stagioni”.

Foto: Sito Siviglia