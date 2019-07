Siviglia, ufficiale l’arrivo di Fernando dal Galatasaray

Altro colpo in casa Siviglia. Il club spagnolo, scatenato sul mercato, ha ufficializzato l’acquisto del centrocampista brasiliano Fernando. Il classe ’87, in arrivo dal Galatasaray, ha posto la propria firma su un contratto che lo legherà al club andaluso per le prossime tre stagioni.

🚨 Por no romper la rutina… ¡Viernes de fichaje! 😉

¡Fernando Reges ya es sevillista! 🇧🇷 #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) July 12, 2019

Foto: twitter ufficiale Siviglia