Siviglia, ufficiale: Banega, Bono e Reguillon restano fino a fine stagione

Triplice rinnovo in casa Siviglia: infatti, ben tre calciatori hanno deciso di rinnovare con il club andaluso. Fra di essi c’è Ever Banega, promesso sposo dell’Al-Shabab, che ha avuto il benestare dal suo nuovo club di concludere l’annata in bianco-rosso. Gli altri due sono il portiere Bono e il terzino Sergio Reguilon, in prestito rispettivamente da Girona e Real Madrid.

Foto: Daily Star