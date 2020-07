Siviglia, si ferma Vaclík. Per lui una distorsione al collaterale del ginocchio

Il Siviglia, all’indomani della gara vinta 1-0 contro l’Eibar, attraverso il sito ufficiale ha comunicato l’esito medico del portiere Tomas Vaclík dopo uno scontro di gioco con Kike. Per il numero uno ceco, si è evidenziata una distorsione al legamento collaterale interno del ginocchio sinistro. Questo il comunicato del club andaluso che non comunica l’entità dell’infortunio e nel frattempo la Roma – prossima avversaria del Siviglia in Europa League – monitora la situazione.

“Tomas Vaclík, che si è infortunato ieri sera dopo una collisione con Kike, questa mattina è stato sottoposto a test medici per verificare l’entità del danno. Il Sevilla FC Medical Services comunica di essersi slogato il legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Il portiere ceco verrà valutato prima delle prossime partite.”

🏥 @vaclos31 sufre un esguince de ligamento lateral interno en su rodilla izquierda. ¡Mucho ánimo, Tomáš! 💪#WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) July 7, 2020

Foto: sito ufficiale Siviglia