Maxime Gonalons, centrocampista attualmente in forza al Siviglia e in prestito dalla Roma, è stato operato questo pomeriggio a Lione per la frattura del malleolo tibiale della gamba sinistra. L’intervento, come riporta il sito ufficiale del club andaluso, è perfettamente riuscito. Il francese dovrà restare fuori dal rettangolo verde per i prossimi tre mesi.

Foto: Siviglia Twitter