Siviglia, Monchi blinda Koundé: “Offerta del Chelsea non soddisfacente”

Il ds del Siviglia Monchi è intervenuto in conferenza stampa per commentare la chiusura del mercato estivo, frenando definitivamente sul tanto chiacchierato trasferimento di Koundé al Chelsea: “Da venerdì notte non abbiamo più alcun contatto col Chelsea. La scorsa settimana hanno presentato un’offerta che non ci soddisfaceva nè nella modalità nè nelle cifre”, ha dichiarato l’ex dirigente della Roma.

The only written, formal offer from Chelsea came last Wednesday, around 5pm. We weren't satisfied with the offer, and it was linked to Chelsea selling a player. It was a decent fee but it didn't meet our criteria.#DeadlineDay pic.twitter.com/Adxt6KWCDL

— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) August 31, 2021