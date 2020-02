Siviglia, Lopetegui: “Siamo la squadra che subisce meno tiri in porta in campionato. Ci sono certamente momenti migliori”

L’allenatore del Siviglia Julen Lopetegui – oggetto di critiche a causa di un periodo non certo felice per la sua squadra culminato con l’eliminazione in Coppa del Re per mano del Mirandés – ha parlato su Radio Marca analizzando il momento della sua squadra.

“Ci sono certamente momenti migliori e altri un po’ meno. Non stiamo al massimo ma tranne la partita contro il Mirandés – ha spiegato il tecnico – abbiamo giocato bene avendo situazioni chiare in cui avremmo potuto vincere ogni partita.

Siamo la squadra che subisce meno tiri in porta in campionato. E’ stata una palla da calcio piazzato a decidere le sorti del match e su questo dobbiamo migliorare”.

Foto: Marca