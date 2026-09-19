Siviglia, la prima gioia di Fofana: l’ex centrocampista del Milan segna contro il Barcellona

19/09/2026 | 21:35:46

Youssouf Fofana, arrivato al Siviglia l’ultimo giorno di mercato dopo essere stato messo fuori rosa dal Milan, è subito diventato un perno nel centrocampo del tecnico Luis Garcia Plaza. Dopo i 90 minuti giocati in settimana nella vittoria esterna sul campo del Deportivo A Coruna, il francese ha segnato, al 19esimo del primo tempo, contro il Barcellona. Fofana è stato bravo a trovare il tempo giusto per inserirsi tra i difensori blaugrana, sfruttando un delicato cross di Correia, e insaccare alle spalle di Livakovic per il momentaneo 1-0.

Foto: Instagram Fofana