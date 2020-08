Siviglia-Inter, le ultimissime sulle probabili formazioni

Poco meno di due ore alla tanto attesa finale di Europa League tra Inter e Siviglia. Queste le ultimissime sulle probabili formazioni. Conte dovrebbe confermare il 3-5-2, con la coppia Lautaro-Lukaku in avanti e D’Ambrosio-Young sugli esterni. Sponda Siviglia, conferme anche per Lopetegui che scenderà in campo con il 4-3-3, sebbene sia ancora in dubbio la presenza di Ocampos in attacco, a causa di un piccolo acciacco. Questi i probabili undici titolari di stasera:

Siviglia (4-3-3):Bounou; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Banega, Fernando, Jordán; Suso, En-Nesyri, Ocampos. All. lopetegui

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte

Foto: Twitter Europa League