Il Siviglia accoglie l’attaccante tanto richiesto da Lopetegui. Pochi minuti fa è arrivato in città Javier “Chicharito” Hernandez. Il messicano è atterrato all’aeroporto di San Pablo per diventare la dodicesima firma per questa stagione del club andaluso. Al West Ham finiranno circa 8 milioni di euro, mentre Hernandez firmerà un contratto per i prossimi tre anni.

Foto: estadiodeportivo.com