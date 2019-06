Siviglia, è ufficiale l’addio di Mercado: l’argentino vola in Qatar

Si separano ufficialmente le strade di Gabriel Mercado e del Siviglia. Il difensore argentino, con passaporto spagnolo, era in scadenza di contratto e le parti non hanno raggiunto un accordo per il rinnovo. Mercado lascia dunque il club spagnolo a parametro zero e per lui inizia una nuova avventura in Qatar: il classe ’87 ha firmato per l’Al Rayyan.

الريان يتعاقد رسميا مع الارجنتيني جايرييل ميركادو

في أولي صفقات نادينا للموسم الجديد يعلن النادي عن تعاقده رسميا مع المدافع الارجنتيني جابرييل ميركادو ليكون احد لاعبينا الأجانب في الموسم القادم، واللاعب الجديد قادم من نادي اشبيليه الإسباني الذي لعب معه في السنوات الثلاث الماضية pic.twitter.com/LqztTar1Bg — AlRayyanSC (@AlrayyanSC) June 11, 2019

Foto: El Grafico