Siviglia contestato dai tifosi: “Costretti a dormire al centro sportivo per i violenti attacchi”

11/05/2025 | 12:50:56

Siviglia in crisi e i tifosi esplodono in Spagna. La squadra è stata costretta a dormire nel centro sportivo del club dopo essere rientrata dalla trasferta persa contro il Celta Vigo 3-2. Attraverso una nota ufficiale, il club andaluso ha spiegato cosa è accaduto, ricostruendo i momenti di grande tensione: “Il Sevilla FC condanna fermamente l’atto vandalico organizzato che ha avuto luogo sabato sera presso il Palacio de Esports Ciudad José Ramón Cisneros, in seguito all’arrivo della prima squadra presso la struttura dopo la partita contro il Celta de Vigo. Il club segnalerà alle autorità competenti gli insoliti e violenti attacchi ai suoi dipendenti, giocatori, staff tecnico e dirigenti al loro arrivo al centro di allenamento. Attacchi che hanno costretto la prima squadra del Siviglia a trascorrere la notte nelle strutture”.

FOTO: X Siviglia