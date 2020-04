Siviglia: chi dopo Banega? Ecco le opzioni di Monchi

Ever Banega lascerà il Siviglia a fine stagione per trasferirsi in Arabia Saudita. Tuttavia, il club andaluso non ha ancora trovato un suo sostituto. Una soluzione potrebbe essere Oliver Torres, centrocampista già in forza ai Rojiblanco ma che, forse, non è ancora pronto a ricoprire il ruolo di Banega, che è piuttosto arretrato rispetto alla sua posizione usuale. L’altra soluzione è quello di Maxime Lopez, centrocampista francese dell’Olympique Marsiglia. Con il contratto in scadenza nel 2021, i ds Monchi sarebbe pronto ad avviare i contatti e provare a strapparlo ai francesi per massimo 8 milioni di Euro.

Foto: Daily Star