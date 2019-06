Siviglia, Ben Yedder: “Sento che è il momento giusto per andare via”

“Sogno di giocare nelle squadre più forti del mondo e stare al fianco di giocatori di valore mondiale. Penso che sia il momento giusto per andare via”. Queste le dichiarazioni rilasciate a Le Parisien dall’attaccante francese del Siviglia, Wissam Ben Yedder. “Tuttavia, non posso mancare di rispetto al mio club”, ha continuato il classe ’90, “Qualunque decisione dovesse essere presa, starò bene. Non sono preoccupato per il mio futuro”.

Foto: twitter ufficiale Siviglia