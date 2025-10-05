Siviglia-Barcellona dedicata a Maradona: “Un match per gli dei”

05/10/2025 | 13:18:14

Siviglia-Barcellona in programma oggi alle 16:15 al Ramon Sanchez Pizquan, sarà la gara di Diego Armando Maradona. La Liga ha voluto presentare la partita sui propri canali social con una particolare grafica. Andalusi e Catalani sono due delle ex squadre del Pibe de Oro. Per questo il campionato spagnolo ha pubblicato una grafica con una caricatura del compianto fuoriclasse seduto in poltrona a guardare in tv lo scontro tra le sue due ex squadre spagnole: “Un match per gli dei” si legge nella didascalia.

FOTO: X Siviglia