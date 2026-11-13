Siviglia, Alfon Gonzalez si rompe il legamento del ginocchio destro. Il comunicato

13/11/2026 | 11:56:24

Alfon Gonzalez attaccante del

subisce la rottura del legamento crociato del ginocchio destro, ha riportarlo è la società spagnola attraverso un comunicato: “Dalla sessione di allenamento di giovedì è emersa una triste notizia. Durante un’azione, Alfon ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro . L’esterno della Mancia è stato immediatamente trasportato in un centro medico per una risonanza magnetica, che ha confermato la diagnosi iniziale. Alfon si sottoporrà a un intervento chirurgico nei prossimi giorni . Il Siviglia FC desidera inviare un messaggio di sostegno al proprio giocatore, che assisterà durante tutto il percorso di recupero.

foto: sito Siviglia