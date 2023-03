Sivasspor-Fiorentina, le formazioni ufficiali

Alle 18.45 la Fiorentina è in scena in Turchia in casa del Sivasspor per cercare l’accesso ai quarti di finale di Conference League.

Queste le formazioni ufficiali:

Sivasspor (4-3-3): Vural; Paluli, Appindangoye, Goutas, Ciftci; Arslan, Cofie, Charisis; Saiz, Caicedo, Yesilyurt. Allenatore: Calimbay.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Quarta, Ranieri; Amrabat, Mandragora; Ikone, Bonaventura, Gonzalez; Cabral. Allenatore: Italiano.

Foto: Instagram Fiorentina