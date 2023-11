Situm sul derby Catanzaro-Cosenza: “Nessun timore. Ho affrontato il Real Madrid di CR7, non ho paura di nessuno”

Mario Situm, esterno del Catanzaro, intervistato dal TGR Calabria ha parlato in vista del derby con il Cosenza di domenica pomeriggio.

Queste le sue parole: “A 18 anni con la maglia della Dinamo Zagabria ho affrontato una squadra fortissima composta da giocatori come Benzema, Casillas, Sergio Ramos, Di Maria e Cristiano Ronaldo. Da allora, quando scendo in campo non ho paura di nessun avversario e non sento più alcuna pressione. Messaggio ai tigosi? Chiedo loro di comportarsi bene sugli spalti e fare i veri tifosi”.

Foto: sito Catanzaro