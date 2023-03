Situazione tranquilla all’esterno del Maradona: tifosi dell’Eintracht scortati verso gli alberghi

Sembra essere passato il momento peggiore a Napoli, dove i tifosi dell’Eintracht hanno scatenato la loro rabbia per via del divieto di accesso al Maradona scontrandosi con la Polizia e distruggendo ciò che capitava loro a tiro tra le strade del centro città. Gli ultras della squadra di Francoforte stanno viaggiando su dei pullman, scortati dalle forze dell’ordine, per far ritorno agli alberghi dove alloggiano. Nel frattempo, la situazione all’esterno dello stadio Maradona è tranquilla e in controllo della Polizia.

Foto: Eintracht Instagram