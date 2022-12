Sissoko: “Juve, rinnova Rabiot. E’ un grande calciatore”

Mohamed Sissoko, ex calciatore della Juventus ha parlato di Adrien Rabiot e delle prestazioni sopra la media del centrocampista bianconero. Sissoko ha deciso di rendere nota la sua opinione, consigliando alla Juve di rinnovare Rabiot: “Per Allegri è un giocatore imprescindibile, secondo me è meglio rinnovarlo a cifre importanti piuttosto che spendere cifre esorbitanti fra ingaggio e cartellino per comprare un altro calciatore. Stiamo parlando di un titolarissimo della Francia e di un calciatore che è ancora giovane. Ci ha messo un po’ a trovare la miglior condizione, ma ora sta dimostrando a tutti le sue qualità. È un grande giocatore”.

Foto: Instagram Sissoko