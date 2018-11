Sissoko: “Inter? Uno dei migliori club del mondo, ma noi proveremo a vincere”

Moussa Sissoko, centrocampista francese del Tottenham, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro l’Inter in Champions League: “In Champions bisogna essere professionali perché si gioca contro i migliori club del mondo, come quello che affronteremo domani: l’Inter. Dovremo giocare nella maniera migliore possibile. Il modo migliore per preparare questa gara era vincere con il Chelsea, e noi l’abbiamo fatto bene, ma domani sarà cruciale. Dobbiamo vincere ed è quello che proveremo a fare”.

Foto: Tottenham Twitter