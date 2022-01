Il procuratore di Ousmane Dembelé, Moussa Sissoko, ha parlato della situazione rinnovo con il Barcellona ai microfoni di RMC: “Vogliono metterci pressione ma non funziona con persone come noi. Forse può funzionare con agenti che sono amici del Barcellona ma non è il mio caso: sono qui per difendere gli interessi del mio giocatore”.

FOTO: ITV