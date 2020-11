Sirigu: “Vestire la maglia della Nazionale è un motivo di orgoglio. Capitano? Può essere la gioia di un giorno”

Insieme al ct Evani, che sostituisce Roberto Mancini sulla panchina dell’Italia, in conferenza stampa ha parlato anche Sirigu, portiere del Torino, in vista delle gare della Nazionale azzurra. Queste le sue parole: “L’opportunità di vestire la maglia della Nazionale, per chiunque, è un motivo di orgoglio, a prescindere che sia un’amichevole o la Nations League. L’importanza della partita è giocare con l’Italia, di per sé è già il massimo per un professionista. L’Italia non piace più? Non credo, forse è un momento talmente particolare che le persone in generale, ma anche i club o i dirigenti possano avere paura. La situazione di adesso non è una cosa controllabile, ma si può ridurre la percentuale di contagio. Stiamo attenti, facciamo molti controlli e in Nazionale il protocollo è molto più rigido. Fascia da capitano? Sappiamo che la squadra ha un capitano, Chiellini, poi Bonucci che se lo è guadagnato di diritto. Portare la fascia può essere la gioia di un giorno, siamo consapevoli chi la porta e chi l’ha sul braccio sul serio.”

Foto: twitter Italia