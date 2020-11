Sirigu: “Indossare la maglia azzurra è un privilegio, a prescindere dall’avversario”

Il portiere del Torino e dell’Italia Salvatore Sirigu ha parlato alla vigilia della sfida contro l’Estonia, queste le sue parole alla Rai:

“Cerchiamo di vivere con tranquillità questa situazione, è tutto nuovo, un qualcosa di mai vissuto in nazionale.

Domani ci può essere spazio per chi ha giocato poco e vuole mettersi in luce o per chi è alle sue prime presenze, indossare la maglia azzurra è un privilegio, a prescindere dall’avversario che si ha di fronte.

Non è una maglia qualsiasi.

I giovani aiutano a rinvigorire il gruppo e dare più scelte per il futuro”.

Foto: Twitter Italia