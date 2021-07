Sirigu e il Genoa, un annuncio imminente che vi abbiamo raccontato già in tempi non sospetti, era sabato 10 luglio.

Tra il Torino ed il portiere Campione d’Europa era un addio annunciato, nonostante ancora un anno di contratto.

Il 34enne di Nuoro non farà rimpiangere affatto Mattia Perin e difenderà la porta rossoblù, per l’ufficialità è solo una questione di tempo.

Foto: Twitter VivoAzzurro