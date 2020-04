Sirigu: “Cerco di essere un esempio per i più giovani, ma spesso faccio anche il cretino”

Salvatore Sirigu, portiere del Torino e della Nazionale azzurra, ha parlato ai microfoni di Sky Sport toccando diversi temi legati allo spogliatoio granata: “Sono uno dei più grandi e di conseguenza uno di quelli con maggiori responsabilità, per questo nello spogliatoio cerco sempre di farmi sentire e di essere un esempio per tutti i più giovani. Spesso faccio anche il cretino per far ridere i miei compagni, anche in questi giorni, magari mandando qualche video divertente”.