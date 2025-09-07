Sirene arabe per Pathe Ciss: il Rayo fa muro

07/09/2025 | 16:05:53

Ritorna l’incubo della Saudi Pro League. Questa volta, l’Arabia avrebbe puntato diversi giocatori de LaLiga nonostante la chiusura del calciomercato spagnolo. Stando a quanto riferisce Sport, Pathe Ciss del Rayo Vallecano è al centro di questo discorso che, in qualche modo, richiama il caso Luiz Felipe vissuto nel 2023. Il club di Madrid ha rifiutato offerte saudite per Ciss, che però desidererebbe un ultimo grande contratto. L’Al-Shabab potrebbe presto presentare un’offerta più vicina alle richieste del club del presidente Presa, che rifiuta – giustamente – la possibilità di indebolire la rosa a marcato chiuso.

Foto: Pathe Ciss