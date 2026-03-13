Siracusa, situazione critica: i tifosi pagano la trasferta di Latina alla squadra

13/03/2026 | 16:27:08

La situazione in casa Siracusa è difficile per quanto concerne i mancati pagamenti di stipendi e altro, con i fondi per portare a termine la stagione che sono davvero al minimo. E allora sono scesi in campo i tifosi del Siracusa. Stando a ciò che si legge da giornali siciliani, la trasferta a Latina di questo turno di campionato infatti sarebbe stata a rischio senza l’intervento di un comitato spontaneo di tifosi e cittadini che ha scelto di intervenire per sostenere il club di proprietà di Alessandro Ricci che lo aveva acquistato nel 2022 in Eccellenza riportandolo fra i professionisti e riaccendendo l’entusiasmo della piazza. Un entusiasmo che è stato incrinato dagli ultimi mesi con l’estromissione dal campionato evitata a febbraio, anche grazie all’intervento del sindaco, e dal forte ridimensionamento della squadra nel mercato invernale.

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