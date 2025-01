Visita di Stefano Pioli, oggi allenatore dell’Al-Nassr presso il ritiro del Milan in Arabia Saudita. L’ex tecnico rossonero ha voluto salutare i suoi ex giocatori, come si vede nel video pubblicato sui canali social del Milan. Divertente siparietto con Reijnders: “L’anno scorso con me calciavi sempre fuori”.

Foto: Screen Instagram Milan