Sinistro di Messias: il Milan batte il Monza 1-0 e aggancia (momentaneamente) l’Inter

Con le unghie e con i denti il Milan strappa una preziosissima vittoria a Monza, nel derby del cuore di Galliani e Berlusconi. Si tratta della seconda vittoria di fila per i rossoneri dopo quella a Torino (terza con la Champions). Primo ko invece per il Monza nel 2023.

Decide un gol di Junior Messias dopo mezz’ora di gioco. Un bel sinistro che il portiere brianzolo, Di Gregorio, ha sfiorato ma non è riuscito a deviare al lato. Si tratta del 10° gol in maglia rossonera per l’ex Crotone.

Milan che ha avuto diverse occasioni nel primo tempo, approcciando bene la gara, cogliendo un palo con Leao al 19′ (il quarto della sua stagione). Si è rivisto anche Ibrahimovic fare riscaldamento, dopo il grave infortunio.

Nella ripresa, parte subito forte il Monza, con Petagna che sfiora subito il pareggio. Ma è Theo Hernandez ad avere la grossa chance del 2-0 e chiudere la gara. Grande sfrecciata di Leao in contropiede, palla per il francese che si mangia un gol importante.

Dall’altra parte, il Monza non resta a guardare, anzi, colpisce un clamoroso doppio palo con Patrick Ciurria, che prima colpisce il palo, popi deviazione di Tatarusanu ancora sul palo.

Chance anche per il Milan, per chiudere la gara, stavolta con De Keteleare, subentrato nella ripresa, che si fa murare al momento della conclusione.

Nel finale, nei 5 minuti di recupero, chance per Izzo che spara in curva e ancora Ciurria, che non inquadra lo specchio della porta. Altra grandeprova di Ciurria che però non basta al Monza. Arriva la prima sconfitta per i brianzoli nel 2023.

Il Milan vince e sale a 44 punti, al secondo posto insieme all’Inter, impegnata alle 20. 45.

