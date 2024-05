Singo: “Ritorno in Serie A? In futuro non lo escludo”

L’ex granata Wilfried Singo, oggi in forza al Monaco, ha parlato così a La Gazzetta dello Sport: “Seguo ancora la Serie A, sono rimasto legato alla mia ex squadra, il Torino. Hanno avuto qualche alto e basso di rendimento, ma a due giornate dalla fine sono ancora in corsa per la qualificazione alle coppe europee. È un traguardo difficile, ma non impossibile da centrare. Spero e credo che ce la faranno. Tornare in Serie A? Sì, in futuro, è una possibilità che non posso scartare perché la Serie A è uno dei migliori campionati del mondo con club importanti con una grande storia, ma in questo momento sono concentrato sul Monaco, sulla prossima stagione e sui suoi obiettivi, e non vedo l’ora di giocare la Champions con questo club”.

Foto: Instagram Singo