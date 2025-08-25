Singo-Galatasaray in chiusura: affare da 30 milioni
25/08/2025 | 16:46:09
Fonti turche come Fanatik parlano di affare in dirittura d’arrivo per Singo al Galatasaray. L’esterno del Monaco ed ex Torino dovrebbe divenire nelle prossime ore un nuovo giocatore dei turchi, affare in chiusura per una cifra intorno ai 30 milioni. Dopo aver tentennato inizialmente, il Monaco si è detto pronto a cedere il ragazzo se il club turco troverà l’intesa con il giocatore, trattativa ormai ai dettagli.
FOTO: X Monaco