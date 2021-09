Singo: “Dobbiamo fare una partita perfetta. Duello con Boga? Sarà una bella sfida”

Pochi minuti prima dell’inizio della partita tra Torino e Sassuolo, valida per la quarta giornata di Serie A, Wilfredè intervenuto ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni dell’esterno granata: “Noi sappiamo che sarà una partita difficile contro una buona squadra, dobbiamo fare il nostro gioco e vincere secondo me. Anch’io devo fare un po’ di più per portare piccole cose alla squadra. Non so chi vincerà la sfida con Boga, vediamo dopo la partita”.Pochi minuti prima dell’inizio della partita tra Torino e Sassuolo, valida per la quarta giornata di Serie A, Wilfredè intervenuto ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni dell’esterno granata: “Noi sappiamo che sarà una partita difficile contro una buona squadra, dobbiamo fare il nostro gioco e vincere secondo me. Anch’io devo fare un po’ di più per portare piccole cose alla squadra. Non so chi vincerà la sfida con Boga, vediamo dopo la partita”.Pochi minuti prima dell’inizio della partita tra Torino e Sassuolo, valida per la quarta giornata di Serie A, Wilfredè intervenuto ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni dell’esterno granata: “Noi sappiamo che sarà una partita difficile contro una buona squadra, dobbiamo fare il nostro gioco e vincere secondo me. Anch’io devo fare un po’ di più per portare piccole cose alla squadra. Non so chi vincerà la sfida con Boga, vediamo dopo la partita”.Pochi minuti prima dell’inizio della partita tra Torino e Sassuolo, valida per la quarta giornata di Serie A, Wilfredè intervenuto ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni dell’esterno granata: “Noi sappiamo che sarà una partita difficile contro una buona squadra, dobbiamo fare il nostro gioco e vincere secondo me. Anch’io devo fare un po’ di più per portare piccole cose alla squadra. Non so chi vincerà la sfida con Boga, vediamo dopo la partita”.