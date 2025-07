Singo come Archie Brown: il Milan ci aveva già provato

08/07/2025 | 23:25:47

In giornata abbiamo raccontato come il Milan sia tornato a sondare il profilo di Singo, una notizia esclusiva di Gianluigi Longari. Possiamo aggiungere che già due anni fa il club rossonero era andato molto vicino a Singo, aveva il gradimento dell’esterno, per un’operazione tra i 10 e i 12 milioni (il Torino si era cautelato con Pedersen) prima dell’irruzione decisiva del Monaco. Da allora la valutazione di Singo è cresciuta, più del doppio, e vedremo gli sviluppi. Ma sono profili che il Milan conosce e già si era avvicinato, esattamente come quello di Archie Brown del Gent per la corsia mancina, sondato un anno fa quando in corsa c’era la Lazio e che potrebbe tornare di moda.

Foto: Twitter Monaco