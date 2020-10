Sindrome influenzale per Gattuso ma il tampone è negativo

Come riporta Tuttosport, l’allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso, avrebbe accusato un forte stato influenzale, con mal di gola e febbre, tanto da fargli temere di aver contratto il virus, dopo la gara con l’AZ Alkmaar. Il tecnico partenopeo ha preferito non andare a Castel Volturno, per non entrare in contatto con la squadra e col gruppo ha lavorato il suo vice Riccio

Il tampone, per fortuna, è risultato negativo. Ne verrà fatto un altro in queste ore, e se si sentirà meglio si recherà al centro d’allenamento per preparare il derby con il Benevento. Qualora dovesse ancora accusare sintomi influenzali, la gara con i sanniti la vedrà dalla tv.

Foto: Twitter Napoli