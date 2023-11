Sindaco Firenze: “La scelta di giocare la gara stasera non spetta al Comune ma alla Lega”

Fiorentina-Juventus è ancora in dubbio se verrà giocata o meno, questa sera alle 20.45 al Franchi. La Curva Fiesole, dopo l’alluvione dei giorni scorsi, ha scelto che non sarà sugli spalti a tifare, nel caso dovesse giocarsi.

Il sindaco di Firenze, Giovanni Nardella, sul proprio profilo Instagram spiega così: “La decisione sull’opportunità di giocare o meno la partita di stasera spetta solo e soltanto alla lega calcio serie A. Il Comune non ha alcuna competenza. Ringrazio la Curva Fiesole per la sensibilità che sta dimostrando, soprattutto nell’aiuto ai tanti volontari. Io ora sono qui a Cerreto Guidi con i volontari e la Protezione Civile a darmi da fare. Per questo trovo davvero fuori luogo le polemiche politiche sulla partita di stasera, quando siamo tutti in emergenza a rimboccarci le maniche per aiutare le famiglie e le aziende in difficoltà e per levare il fango dalle strade delle nostre città”.

Foto: twitter Fiorentina