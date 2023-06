Sindaco di Lecco: “I veri valori dello sport sono più forti di un cavillo burocratico. La città è in apnea”

Mauro Gattinoni, sindaco di Lecco, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, parlando del caso stadio che ha travolto il club della sua città, dopo la promozione in B conquistata domenica scorsa.

Queste le sue parole: “La città è in apnea. Nessuno riesce a farsi una ragione di come il risultato sul campo, strameritato, possa essere stravolto da regole convenzionali che hanno costretto in tempi rapidissimi una società a fare degli adempimenti che peraltro si sono completati con pochissime ore di ritardo. Una persona ragionevole non può voler davvero subordinare il risultato sportivo a certe cose. Lo sport vero è più forte di un cavillo burocratico. Siamo ben consapevoli che ci sono delle regole, ma sappiamo pure che quell’anomalia nell’iscrizione al campionato di Serie B, quel lieve ritardo, non sono dovuti al Lecco, ma a terzi chiamati a prendere decisioni in pochissimo tempo. Mi riferisco soprattutto alle autorità di Padova a cui il club si è rivolto per la questione stadio e che giustamente hanno dovuto fare le verifiche prendendosi il tempo necessari”.

Foto: logo Lecco