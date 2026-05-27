Sindaco Como: “La Champions si giocherà al Sinigaglia”

27/05/2026 | 21:02:05

Alessandro Rapinese, sindaco di Como, intervenuto al format Esport Como, dove ha parlato della possibilità di giocare al Sinigaglia la prossima Champions League.

Le sue parole: “Ci saranno modifiche per i posti riservati alla stampa e ai delegati UEFA, ma anche per l’hospitality. Invece per la struttura non cambia nulla: assicuro ai tifosi del Como che anche in Champions si giocherà al Sinigaglia. Nessun dubbio, si giocherà qui. Ora dobbiamo sistemare la Curva e devo dire che i lavori procedono alla grande. Non abbiamo perso un giorno per rimuovere la vecchia struttura e allestire quella nuova”.

Foto: X Como